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Çay ocağında dehşet anları! Belediye personeli, tartıştığı esnafa faciayı yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çay ocağında dehşet anları! Belediye personeli, tartıştığı esnafa faciayı yaşattı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Seyhan Belediyesinde temizlik personelinin çay ocağı işleten bir esnafı bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetten sonra yakalanan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kan donduran olay, 19 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık (60), Seyhan Belediyesinin temizlik görevlisi T.H. (29) ile temizlik konusunda tartıştı. 

Çay ocağında dehşet anları! Belediye personeli, tartıştığı esnafa faciayı yaşattı - 1. Resim

TARTIŞMA SIRASINDA BIÇAKLADI

Tartışma sırasında T.H. çay ocağına girerek Gözaçık'ı kolundan, sırtından ve karnından bıçakladı. Ağır yaralanan esnaf kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Gözaçık, yoğun bakımda 3 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Çay ocağında dehşet anları! Belediye personeli, tartıştığı esnafa faciayı yaşattı - 2. Resim

''KÜFÜR EDİYORDU, BANA BIÇAK ÇEKTİ''

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı. Saklandığını adresi belirlenen T.H. yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
T.H.'nin ifadesinde "Küfür ediyordu. Bana bıçak çekti. Elinden alıp vurdum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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