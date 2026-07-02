Mersin'de doğum gününde geçirdiği traktör kazasında vefat eden Bilal Şimşek, hayatını birleştirmeye hazırlandığı nikah gününde defnedildi. Düğün hazırlıkları yerini acıya bırakırken, genç adam dualarla toprağa verildi.

Olay, dün Erdemli ilçesi Koramşalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Şimşek patpat diye tabir edilen tarım aracıyla kiraz taşırken kaza geçirdi.

Doğum gününde öldü, nikahı cenazeye dönüştü! Saatler sonra ‘evet’ diyecekti

NİKAH GÜNÜ CENAZE GÜNÜ OLDU

Taklalar atan aracın altında kalan Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in doğum gününde hayatını kaybettiği, bugün de Erdemli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Eda Kıllı ile resmi nikahının olduğu öğrenildi.

Doğum gününde öldü, nikahı cenazeye dönüştü! Saatler sonra ‘evet’ diyecekti

YAKINLARI KAHROLDU

Doğum gününde vefat eden Şimşek'in cenazesi hastane morgundan evine götürülüp helallik alındı. Daha sonra mezarlığa götürülen Şimşek'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Nikahı olacağı gün defnedilen Şimşek’in cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, mahalleli, yakınları ve aileler katıldı.

Doğum gününde öldü, nikahı cenazeye dönüştü! Saatler sonra ‘evet’ diyecekti

SEVİNCİN YERİNİ GÖZYAŞI ALDI

Şimşek'in akrabalarından Ercüment Çağlayanlar, "Dün rahmetlinin doğum günüydü, bugün de nikahı vardı. Maalesef elim bir kaza sonucu toprağa verdik" dedi.

Doğum gününde öldü, nikahı cenazeye dönüştü! Saatler sonra ‘evet’ diyecekti

Koramşalı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt, mahalle için çok zor ve üzücü bir olay yaşadıklarını, nikah beklerken kazanın yaşandığını söyledi.

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