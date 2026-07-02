Doğum gününde öldü, nikahı cenazeye dönüştü! Saatler sonra ‘evet’ diyecekti
Mersin'de doğum gününde geçirdiği traktör kazasında vefat eden Bilal Şimşek, hayatını birleştirmeye hazırlandığı nikah gününde defnedildi. Düğün hazırlıkları yerini acıya bırakırken, genç adam dualarla toprağa verildi.
- Kaza, Erdemli ilçesi Koramşalı Mahallesi'nde Bilal Şimşek'in patpat diye tabir edilen tarım aracıyla kiraz taşırken meydana geldi.
- Taklalar atan aracın altında kalan Şimşek, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
- Şimşek'in doğum gününde hayatını kaybettiği ve bugün Eda Kıllı ile resmi nikahının olduğu öğrenildi.
- Cenazesi hastane morgundan alınıp evinden helallik alındıktan sonra mezarlığa götürüldü.
- Cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, mahalleli, yakınları ve aileler katıldı.
Olay, dün Erdemli ilçesi Koramşalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Şimşek patpat diye tabir edilen tarım aracıyla kiraz taşırken kaza geçirdi.
NİKAH GÜNÜ CENAZE GÜNÜ OLDU
Taklalar atan aracın altında kalan Şimşek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in doğum gününde hayatını kaybettiği, bugün de Erdemli Belediyesi Evlendirme Memurluğunda Eda Kıllı ile resmi nikahının olduğu öğrenildi.
YAKINLARI KAHROLDU
Doğum gününde vefat eden Şimşek'in cenazesi hastane morgundan evine götürülüp helallik alındı. Daha sonra mezarlığa götürülen Şimşek'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Nikahı olacağı gün defnedilen Şimşek’in cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, mahalleli, yakınları ve aileler katıldı.
SEVİNCİN YERİNİ GÖZYAŞI ALDI
Şimşek'in akrabalarından Ercüment Çağlayanlar, "Dün rahmetlinin doğum günüydü, bugün de nikahı vardı. Maalesef elim bir kaza sonucu toprağa verdik" dedi.
Koramşalı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt, mahalle için çok zor ve üzücü bir olay yaşadıklarını, nikah beklerken kazanın yaşandığını söyledi.