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Geri manevra yapan aracın altında kalmıştı! Acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Geri manevra yapan aracın altında kalmıştı! Acı haber geldi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarptığı 63 yaşındaki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza, sabah erken saatlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S.Ç. idaresindeki  otomobil, geri geri manevra yaptığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Gazali Dağlı isimli yayaya çarptı.

Geri manevra yapan aracın altında kalmıştı! Acı haber geldi - 1. Resim

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YERE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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