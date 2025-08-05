Gölete giren 11 yaşındaki 2 çocuk boğuldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Yaylabağı beldesinde 11 yaşlarındaki iki çocuk, serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete girdi.

Bir süre sonra çocukların gözden kaybolduğunu gören çevre sakinleri durumu 112'ye bildirerek yardım istedi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından çocukların cansız bedenlerine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastanede işlemleri tamamlanan iki çocuğun cenazesi daha sonra ailelerine teslim edildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yaylabağı beldesindeki mezarlığa getirilen iki çocuğun cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi. Gözyaşının sel olduğu cenazede çocukların aile üyeleri sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan, olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.