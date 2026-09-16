Mersin'de 'yeğen' dehşeti! Yengesini demir çubukla yaraladı, amcasını öldürdü

Mersin'de amcasının eşi Nihal Ş.'yi demir çubukla darbettiği iddia edilen B.Ş., olaya müdahale eden amcası Sait Ş.'ye de saldırdı. Sait Ş. yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybederken, Nihal Ş. ağır yaralandı.

Korkunç olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre B.Ş., henüz bilinmeyen nedenle amcasının evine giderek burada yengesi Nihal Ş. ile tartışmaya başladı.

Şüpheli olayın büyümesi üzerine demir çubukla saldırdı. Ağır yaralanan eşinin seslerini duyan Sait Ş., bulunduğu odadan çıkarak olaya müdahale etmek istedi. B.Ş., bu kez amcasına saldırdı.

AMCA ÖLDÜ, YENGE AĞIR YARALI

Sait Ş. yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihal Ş., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli B.Ş.'nin olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Sait Ş.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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