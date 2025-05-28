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Şoke eden görüntüler! Polis ekipleri işlem yapmak isteyince hacizli aracını ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da bir sürücü, polis ekibinin işlem yapmak istediği haciz yakalamalı panelvan aracını ateşe verdi. Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi.

İlginç olay, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sorgulaması yapılan panelvan aracın borç sebebiyle haciz yakalamalı olduğu tespit edildi.

Şoke eden görüntüler! Polis ekipleri işlem yapmak isteyince hacizli aracını ateşe verdi - 1. Resim

KAŞLA GÖZ ARASINDA ATEŞE VERDİ

Polis ekiplerinin aracın yediemin otoparkına çekileceğini söylemesi üzerine, E.D. isimli araç sürücüsü araçtan eşyalarını alacağını söyledi. Aracın içinden aldığı şişedeki benzini aracın üzerine döken şahıs, panelvan aracı ateşe verdi.

Şoke eden görüntüler! Polis ekipleri işlem yapmak isteyince hacizli aracını ateşe verdi - 2. Resim

ARACI TERK EDEREK BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri istenirken, şahıs aracı terk ederek bölgeden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Şoke eden görüntüler! Polis ekipleri işlem yapmak isteyince hacizli aracını ateşe verdi - 3. Resim
Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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