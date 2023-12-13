22 milyonluk kent kar fırtınasına teslim! Turuncu alarm verildi, okullar kapatıldı

13 Aralık 2023 14:40 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:45

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çin’in kuzeyini etkisi altına alan soğuk hava dalgası hayatı felç etti. Yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip olan başkent Pekin'de soğuk hava için mavii tipi için ise turuncu alarm verildi. İlk ve orta okullar ile kreşler uzaktan eğitime geçti, kentin batı ve kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde yer alan turistik alanlar ziyarete kapatıldı.

Yoğun kar yağışı, başkentten ülkenin farklı noktalarına yapılan tren seferlerinin de aksamasına neden oldu. Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların ise normal şekilde sürdüğü kaydedildi.

ÜÇ GÜN DAHA DEVAM EDECEK

Pekin Meteoroloji Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, kentte cumartesi gününe kadar yoğun kar yağışı görülmesinin beklendiği belirtildi. Acil durumlara müdahale edilmesi ve trafiğin aksamaması için 6 binin üzerinde personelin görevlendirildiği Pekin’de sıcaklıkların önümüzdeki hafta sonu eksi 18 dereceye kadar düşebileceği bildirildi.

14 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Öte yandan, soğuk hava dalgasının etkisiyle Çin’in orta ve doğu kesimlerinde de sıcaklıkların 14 dereceden fazla düşeceği tahmin ediliyor. Ülkedeki toplam kar yağışının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkacağı tahmin edilirken, meteoroloji birimleri yerel yönetimlerden yağışlara karşı tedbir almalarını istedi.