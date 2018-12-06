Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, çalışma ziyareti için geldiği Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed ile görüştü. Şeyh Temim, idari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık binasında Mahathir tarafından ağırlandı. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Şeyh Temim'in liderliğindeki Katar heyeti, Mahathir ve Malezya kabinesinden isimlerle öğlen yemeğinde bir araya geldi. Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Malezyalı mevkidaşı Saifuddin Abdullah ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Şeyh Muhammed, Katar ile Malezya'nın karşılıklı ticaret ve yatırımda iş birliğini artırmaya hazır olduğunu söyledi. Şeyh Temim yarın Putrajaya'da düzenlenecek "3. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri" etkinliğine katılacak.