Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan ve Rusya arasında diplomat kriziyle gerilen ilişkilerin, iki ülke liderlerinin Moskova'da bir araya gelmesiyle yeni bir yola girmesi hedeflenirken Atina, TürkAkım projesinin Yunanistan üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaştırılması talebini de masaya getirecek. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yarın gerçekleşecek Moskova ziyaretinin gündeminde, Yunanistan'ın 4 Rus diplomat hakkında sınır dışı ve ülkeye girişi yasağı kararı almasının ardından durma noktasına gelen ilişkilerin yeniden canlandırılması ve ticari ilişkiler bulunuyor.

Ayrıca, Rus doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması planlanan TürkAkım boru hattı projesinin, yarınki görüşmede masada yer alacak en önemli gündem konuları arasında olması bekleniyor.

"BULGARİSTAN ROTASI TERCİH EDİLECEK" İDDİASI

Çipras da geçen ay yaptığı bir konuşmada, projenin Türk-Yunan sınırı üzerinden devam etmesi ve Yunan toprakları üzerinden Avrupa'ya uzanması için Brüksel'de aktif şekilde çalışma yürüttüklerini söylemişti.

Bir süre önce Rus medyasına yansıyan haberlerde, TürkAkım projesinin Avrupa'ya uzanacak hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'dan geçmesine karar verdiği öne sürülmüştü.

Bulgaristan enerji yetkilileri de bu konuda verdikleri demeçlerde 15,75 milyar metreküplük ayağın ülkelerinden geçmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade ediyor.

Turizm ve ulaşım planları

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ziyaret öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çipras’ın ziyaretiyle Rusya ve Yunanistan arasındaki çalkantılı dönemin geride kalmasını umduklarını söyledi.

Bazı Rus diplomatların ve üst düzey yetkililerin, Yunanistan’a girişinin engellendiğine işaret eden Uşakov, “Yunan hükümetinin bu adımları neticesinde biz de mütekabiliyet gereği karşı adımlar attık. Uzun süredir ülkelerimiz arasında bu denli bir zayıflama görmemiştik.” dedi.

AB-RUSYA İLİŞKİLERİNE YUNANİSTAN DESTEĞİ

Rusya ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin bir diğer önemli mihenk taşını ise AB ile ilişkiler oluşturuyor. Ukrayna krizi sebebiyle, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara Yunanistan, genel itibariyle karşı çıkıyor.

Rus Parlamentskaya gazetesine verdiği mülakatta konuyu değerlendiren Yorgos Katrougalos, "Eğer Avrupa güvenlik sistemine entegre bir Rusya istiyorsak, Yunanistan, yaptırımların ters teptiği görüşünde." açıklamasında bulunmuş, diyalog yoluyla bir çözüm arzu ettiklerini ifade etmişti.

Temmuz ayında Yunanistan'ın, 4 Rus diplomat hakkında sınır dışı ve ülkeye girişi yasağı kararı alması Makedonya ile isim sorununa ilişkin anlaşmayı engellemek için toplumsal tepki oluşturmaya çalışmaları iddiasıyla iki ülke ilişkilerini durma noktasına getirmişti.

Rusya'nın bu hamleye karşılık vereceğini açıklamasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'a karşı aralıksız devam eden saygısızlık durmalı. Kimse, Yunanistan'ın içişlerine karışamaz ve bu hakka sahip değildir." şeklinde sert bir açıklamada bulunmuştu.

Öncesinde ise, İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında Rusya olduğuna kesin gözüyle bakan pek çok Batı ülkesi Rus diplomatları sınır dışı ederek tepkilerini gösterirken, Yunanistan bu tür bir hamlede bulunmamıştı.

Putin, en son Mayıs 2016'da Atina'ya resmi bir ziyarette bulunmuş bir yıl sonra ise iki lider Çin'de bir araya gelmişti.