Paşinyan, Başbakanlık binasında bir grup yabancı gazeteci ile bir  araya gelerek soruları yanıtladı. Paşinyan, AA muhabirinin sorusu üzerine,  Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda yeni bir adım atmayacağına  yönelik değerlendirmede bulundu.

"Türkiye ile ilişkilerimiz Dağlık Karabağ sorunuyla ilişkili." diyen  Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin algılanmasının Türkiye  ile Ermenistan arasındaki ilişkiyi de etkilediğini belirtti. Paşinyan, "Daha önce  de defalarca söyledim. Türkiye ile ön şart olmadan doğrudan ilişki kurmaya  hazırız. Umarım Türkiye de buna hazırdır." diye konuştu.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ konusuna da değinen  Paşinyan, bunun uluslararası gündemde yer ettiğini ve öncelikleri arasında yer  aldığını söyledi. Paşinyan, "Bu sorunu çözmeyi ümit ediyoruz. Barışçıl çözümü  güçlü şekilde savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun orada yaşayanların kendi kendini  idare etme hakkı tanınmadan mümkün olmayacağını savundu.

DIŞ POLİTİKA ÖNCELİKLERİ

Liderlik ettiği ittifakıyla seçimde oyların yüzde 70,4'ünü kazanan  Paşinyan, nasıl bir dış politika izleyeceğini anlatırken, Rusya ile geleneksel  olarak iyi ilişkiler içinde olduklarını, aynı zamanda AB ile ortak olduklarını ve  Avrupa Konseyi üyesi olduklarını hatırlattı.

"Hiçbir etki altında değiliz." ifadesini kullanan Paşinyan, NATO ile  ilişkilerin sürdüğünü kaydederek, "Ancak NATO'ya üye olmak gibi bir niyetimiz  yok."dedi.

Nikol Paşinyan, "Tüm ortaklarımızla ilişkilerimizi sürdürmek  istiyoruz. Ama bir yönde ilerlemek adına diğer yöndeki ilişkimizi feda etmek gibi  bir düşüncemiz yok. Doğal olarak tüm uluslararası ortaklarımızla ilişkileri  geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

"İRAN HAYATİ KOMŞUMUZ"

Paşinyan, İran ile ilişkilerin ABD yaptırımlarından etkilenip  etkilenmeyeceğinin sorulması üzerine de İran'ın ülkesi için hayati öneme sahip  bir komşu olduğunu vurguladı. ABD yaptırımları başladığında İran ile sınırı  kapatıp kapatmayacağı sorulan Paşinyan, şöyle devam etti:

"İran bizim sadece bir komşu değil, aynı zamanda bizim için hayati bir  güzergah. İran ile ilişkilerimiz yakın olmaya devam edecek. Tabii bunun yanı sıra  uluslararası sorumluluklarımızı ve görevlerimizi de yerine getireceğiz. Ama  uluslararası ortaklarımızın durumumuzu anlayacağını düşünüyorum. İran ile  ilişkilerimiz bizim için varlık meselesi."

ÖNCELİK "EKONOMİK DEVRİM"

Paşinyan, yeni dönemde önceliklerinin "ekonomik devrim" olacağını  söyledi.

Halkın büyük ekonomik değişimler beklediğini hatırlatan Paşinyan,  bunun sadece herkesin kişisel gayretini ortaya koymasıyla mümkün olabileceğini  belirterek, "Ben her zaman iş ortamının gelişmesi, yatırımların gelmesi için  gerekli atmosferi oluşturacağım sözünü verdim. Bence bu da artık bu seçimle mümkün  oldu. Artık diasporayı, Ermeni yatırımcıları ve uluslararası yatırımcıları  ülkemize gelerek yatırım yapmaya ve bu ekonomik devrimin parçası olmaya davet  ediyoruz." diye konuştu.

Paşinyan, hükümeti kurduktan sonra meclisten yapmak istedikleri ilk  yasa değişikliğinin vergi kanunu olduğunu aktararak, "Mikro işletmelerin vergi  vermeden iş yapmasını istiyoruz. Bununla halkı iş yeri açmaya ve iş imkanları  oluşturmayı teşvik etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Paşinyan, kendisi hakkındaki "liberal" tanımlamasını da reddetti.  Kendisini hiçbir zaman liberal olarak tanımlamadığını belirten Paşinyan, "Bizim  parti programımızda siyasi ideolojiler arasında kesin sınırlar yok. Beni ya da  partimi liberal, sosyal demokrat veya merkezde tanımlamalarını kabul etmiyorum.  Bizim hareketimiz ideolojilerin ötesinde." ifadesini kullandı.

CHE GUEVARA

Örnek aldığı dünya lideri olup olmadığı sorulan Paşinyan, Nelson  Mandela, Vaclav Havel ve Leh Valessa’ya hayranlık duyduğunu aktardı.

Bu liderleri rol model olarak gördüğünü ifade eden Paşinyan, Che  Guevara'ya da saygı duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok ilginç birisi. Biliyorsunuz ben siyasi faaliyette şiddeti  reddeden biriyim ama Che Guevara'ya saygı duyuyorum. Çünkü devrimini yapabilmek  için makamı reddedip bir devrimci olarak ormanda zor şartlar altında  faaliyetlerine devam etmek kolay değil. Bunu sadece güçlü bir ideolojiye ve  inanca sahip kişiler yapabilir. Ben de bu yüzden Che Guevara'ya saygı duyuyorum."