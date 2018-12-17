Volker, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Brüksel'den katıldığı  video konferans yayınında, Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde Azak Denizi'nde  artan gerilimi ve Ukrayna'nın doğusundaki gerginliği değerlendirdi. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların hala devam ettiğini vurgulayan  Volker, "Bu çatışmalar artık bitmeli. Biz (ABD), Fransa, Almanya bu konuyla  meşgul oluyoruz. Ukrayna, Minsk Anlaşması'nda kendi sorumluluklarını yerine  getiriyor. Ancak ağır silahların ve yabancı savaşçıların bölgeden çekilmesi  konusunda Rusya'dan önemli bir hareket göremiyoruz." dedi.

"BÖLGEDE BARIŞ GÖRMEK İSTİYORUZ"

ABD'nin bölgedeki çatışmalar konusunda tutumunun açık olduğunu  vurgulayan Volker, şöyle konuştu:

"Biz barış görmek istiyoruz. Buradaki insanlar için güvenlik görmek  istiyoruz. Bölgeye insani yardımın ulaşmasını istiyoruz çünkü bu çatışmanın  ortasında yaşayan insanlar için durum çok zor. İnsanların evlerine geri  dönebilmelerini istiyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın doğusunda yerel seçimlerin  yapılması, bu bölgeye Ukrayna Anayasası çerçevesinde özel bir statü verilmesi ve  bu çatışmada yer alan kişilerin affedilmesi anlamına gelen Minsk Anlaşması'nın  uygulanmasını istiyoruz."

Volker, bölgede yapılacak yerel seçimlerin halkın kendi meşru  liderlerini seçebilmeleri için bir şans olduğunu vurgulayarak, geçen ayki son  seçimlerin özgür bir ortamda gerçekleştirilmediğini savundu.

"UKRAYNALI DENİZCİLERİN TUTUKLANMASI GERİLİMİ YÜKSELTİYOR"

Rus mevkidaşlarıyla birçok görüşme yaptığını vurgulayan Volker, "Rusya  hala kendi sorumluluklarını almayı ve Ukrayna'nın doğusuna müdahale ettiği  gerçeğini reddediyor." ifadelerini kullandı.

Azak Denizi'nde son dönemde yaşanan gerilimi "oldukça ciddi bir durum"  olarak niteleyen Volker, "Rusya şu an Kerç Boğazı'nın kendi tek taraflı  kontrolünde olduğunu iddia ediyor, bildiğiniz gibi bu 2003'te Rusya ve Ukrayna  arasında imzalanan iki taraflı anlaşmanın ihlali." diye konuştu.

Ukraynalı denizcilerin tutuklanmasının da hukuki olmadığını vurgulayan  Volker, "Bu durum, Rusya'nın Ukrayna ile çatışmasındaki tansiyonu yükseltiyor ve  bu açıkça yapılıyor. Rusya bu defa bölgedeki temsilcilerinin arkasına  saklanmıyor. Bu da Avrupa'daki herkeste ciddi endişe doğuruyor."  değerlendirmesinde bulundu.

"KİMSE UKRAYNA'NIN İÇ SİYASETİNİN YA DA TUTKULARININ ESİRİ OLMUYOR"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Azak Denizi'ndeki son  gerilime ilişkin "Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna makamlarının iç siyasetinin ve  tutkularının rehini olmaması" yönündeki açıklamaları hatırlatılan Volker, "Kimse  Ukrayna'nın iç siyasetinin ya da tutkularının esiri olmuyor. Bu durum, Rusya'nın  Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkına karşı saldırısı, Donbass'ta barışın yeniden  tesisi, Rusya'nın daha fazla saldırganlaşmasının önlenmesi ile ilgili. Bu  Ukrayna'nın iç siyasetiyle ilgili değil." yorumunu yaptı.

Rusya'nın tutukladığı Ukraynalı denizcileri serbest bırakması  konusunda bir ihtimal olup olmadığına dair bir soru üzerine Volker, bu konuda ABD  ve diğer ülkelerin girişimleri olduğunu vurgulayarak, "Rusya hayır diyor. Bazı  hukuki süreçler olduğunu savunuyorlar fakat bu denizcilerin tutuklanması yasa  dışı. Bu sürecin aylarca sürebileceğini belirtiyorlar. Ne yazık ki durum çok iç  açıcı değil." dedi.

Volker, Rusya'nın daha da saldırganlaşması durumunda ABD'nin bu ülkeye  yeni yaptırımlar uygulayabileceğini kaydetti.

ABD'nin Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık bir finansman paketi üzerine  çalıştığını belirten Volker, bu konuda birkaç ay içinde açıklamalar ve Kongre'ye bildirimler olacağını dile getirdi.

"TÜRKİYE, BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Volker, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde  arabuluculuk üstlenmeyi teklif etmesi hakkında da "Tüm taraflardaki kişilerin  diplomatik yollarla Ukrayna'da neler olduğunu anlamak için konuşmaları çok güzel.  Eğer birilerinin Putin üzerinde etkisi varsa, bunu savaşı bitirmek için  kullanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın savaşı bitirmeye yanaşmadığını savunan Volker, "Konumu  itibarıyla, Türkiye'nin kritik derecede önemli bir rolü var. Rusya ile uzun bir  deniz hattı var ve boğazları var. Bu nedenle de bu bölgede önemli bir müttefik.  Türkiye'nin yükümlülüklerine saygı duymak istiyoruz. Montrö sözleşmesi  kapsamında, Türkiye kadar biz de güvenlik konusunda birlikte çalışmak istiyoruz."  ifadelerini kullandı.