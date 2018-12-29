Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejiminin Münbiç ilçesi ile ilgili yaptıkları açıklamaların ardından, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla Münbiç cephe hattına sevk etti.

Münbiç bölgesine gönderilen kuvvetlerin Türkiye'nin bölgeye yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

2015 yılında terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan ve Türkmen unsurlardan oluşan Hamza Tümeni, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek vermişti.

Öte yandan, ÖSO bileşenlerinden oluşan Milli Ordu da yaptığı yazılı açıklamada, Münbiç cephe hatlarına birlikler gönderildiğini belirterek, "Bölge halkının çağrısı üzerine Münbiç'i özgürleştirmek için hazır olduğumuzu bildiririz." ifadesine yer verildi.

Rejimin iddiası

YPG/PKK, gün içinde Münbiç'ten çekildiğini iddia ederek Esed rejimini ilçeye girmesi için davet etmişti. Esed rejimi ordusu da bunun üzerine yaptığı açıklamada, ilçeye girdiklerini iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarına, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik psikolojik bir çalışma, psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş bir şey yok." demişti.