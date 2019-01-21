Yeni yılla birlikte AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralan Romanya, Türkiye ile bir zirve planlandığını duyurdu.Teodor Meleşcanu, "Mart başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin de katılımıyla Türkiye ile AB arasında Bükreş'te bir zirve üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Türkiye ile müzakerelerin devamını "güçlü biçimde" desteklediklerini  belirten Meleşcanu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB yetkililerini Bükreş'te bir  araya getirecek bir zirve üzerinde çalışıyoruz. Tabii ki 'inşallah' her şey  yolunda giderse. Henüz belirlenmiş net bir tarih yok ancak bu zirvenin Mart  başında olması muhtemel" diye konuştu.

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısı

Meleşcanu, en son 2015'te yapılan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi  toplantısına ilişkin, "(AB Konseyi başkanı olarak) İlk önerilerimizden biri  Türkiye ile AB arasında Ortaklık Konseyi toplantısının yeniden yapılması olacak.  Amacımız çeşitli konulardaki görüşmelere ivme kazandırmak ve hızlandırmak. Bunlar  arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

AB ile Türkiye arasındaki en yüksek karar organı olan Ortaklık Konseyi  üç buçuk yıldır toplanamıyordu.