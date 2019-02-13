Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumunun Salı gecesi TSİ 24.00'te greve başlaması nedeniyle ülke genelinde hava trafiği durdu. Belçika’da acil durumlar dışında 1 gün boyunca uçuş yapılmayacak. Hava Trafiği Kontrol Kurumu tarafından yapılan açıklamada, çalışanların greve gitmesi nedeniyle tek çözümün hava trafiğini durdurmak olduğu ifade edildi. Kurumun başlattığı grevin TSİ 24.00’te sona ermesi bekleniyor. İş yerleri, özel şirketler ve idari kurumlar dahil ülke genelinde tüm sektörler genel grevden etkilenecek. Resmi ve askeri uçuşların ise grevden etkilenmeyeceği belirtildi.

Belçika’daki 3 büyük işçi sendikası, işçilerin maaş, sosyal haklar ve emekli maaşlarının arttırılması için geçtiğimiz günlerde ulusal grev çağrısı yapmıştı.