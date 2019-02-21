Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrlanda’daki Dublin Havalimanı'nda drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar kısa süreli askıya alındı. Havalimanından yapılan açıklamada güvenlik nedeniyle uçuşların geçici olarak askıya alındığı duyuruldu. Havalimanı olaydan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yolcularından özür dileyerek, uçuşların yeniden başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz ay İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı’nda da drone tespit edildiği gerekçesiyle uçuşlar askıya alınmıştı.