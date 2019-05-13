Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Denizcilik Yönetimi (MARAD), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) karasularında birkaç geminin sabotaja uğradığını ileri sürmüş ancak ortaya bir delil sunmamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber kanalları ise toplam 4 geminin "sabotaj saldırısına" uğradığını belirtmiş ancak yine detay verilmemişti. Açıklamaların ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, kendilerine ait iki petrol tankerinin BAE kıyılarında sabotaj saldırısına uğradıklarını doğruladı. Bakan Halid el-Falih, olayın Füceyre Limanı'nda yaşandığını ve iki gemide ciddi hasar meydana geldiğini ifade etti.

Gemilerin isimleri hakkında bilgi verilmezken, kimsenin zarar görmediği ve denize petrol sızmadığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise 2 tankere ne olduğu konusunda açıklama yapılması gerektiğini söyledi. Sözcü Musevi, Hürmüz Boğazı'nda gemicilik ve deniz taşımacılığı güvenliğinin bölgenin en önemli konusu olduğuna dikkat çekerek, “Kötü niyetlilerin komplo kurmasını engellemek için” detaylı açıklama yapılmasını istedi.