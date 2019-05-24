Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Pakistan'ı  ziyaret eden Zarif, İslamabad Havalimanı'nda İran medyasına yaptığı açıklamada  ABD yaptırımlarını değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını "kabadayıca adımlar" olarak  niteleyen ve bu yaptırımların eş zamanlı olarak Çin'e karşı da uygulandığını  belirten Zarif, dünya kamuoyunun bu adımların devam etmesine izin vermesi  durumunda küresel düzenin "hiçbir yasaya uymayan bir adamın inisiyatifinde  kalacağını" dile getirdi.

Tüm ülkelerin dünyanın güvenliği ve kendi çıkarları için ABD  yaptırımlarına karşı mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Zarif, "ABD  yaptırımları bugün uluslararası düzeni hedef alıyor. Eğer buna karşı mücadele  edilmezse uluslararası kamuoyu bu yaptırımlara maruz kalacaktır." ifadelerini  kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, bölgenin içinden geçtiği şartlarla ilgili komşu  ülkelerle istişarelerin zaruri olduğuna dikkati çekti.

"Gwadar Limanı'nı Türkiye'ye bağlayabiliriz"

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bulunan ve  ABD'nin Afganistan için yaptırımlardan muaf tuttuğu Çabahar Limanı ile  Pakistan'ın Gwadar Limanı'nın rakip değil birbirinin tamamlayıcısı olduğuna  işaret eden Zarif, şunları söyledi:

"Gwadar ve Çabahar'ın potansiyelinden yararlanabiliriz. Gwadar  Limanı'nı demir yoluyla Güney-Kuzey Koridoru üzerinden Türkmenistan, Kazakistan,  Azerbaycan, Rusya ve hatta Türkiye'ye bağlayabiliriz."