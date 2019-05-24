Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Meclisi Dışişleri Komisyonunda yapılan “Suriye’de Çözüm Arayışı: Trump Yönetimi’nin Stratejisi” başlıklı oturumda konuştu. Jeffrey "Başkan (Trump), SDG'nin çoğu unsuru ve PKK arasında siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sadece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Türklerle ve SDG ile görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz” dedi.

İKİNCİ KANDİL UYARISI

Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri olarak tanımladığı Türkiye'nin yüzleştiği tehditlerin hâlâ devam ettiğini belirten Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda ya da başka bir bölgesinde saldırı pozisyonuna geçmesi halinde "ikinci bir Kandil Dağı durumunun" yaşanacağını vurguladı.

Jeffrey, Ankara ve Washington'un yakın irtibat hâlinde olduğunu kaydederek "Genel olarak koordine olarak hareket ediyoruz. Hem Dışişleri hem de benim seviyemde Türk mevkidaşlarımızla neredeyse her ay irtibat hâlindeyiz” ifadelerini kullandı.

İRAN'A KARŞI 10 BİN ASKER DAHA

Tahran ve Washington arasındaki tansiyon tırmanırken ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Orta Doğu'ya ek asker gönderme planı bugün Beyaz Saray’da görüşülecek. Reuters'ın haberine göre Pentagon, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) gelen beş bin ek asker sevkiyat talebini iletti. AP'ye göre ise bu rakam 10 bin. ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta bölgeye 120 bin asker gönderileceğine dair çıkan haberleri yalanlanmıştı. Ancak Trump "Gerekirse fazlasını göndeririz" demişti.