Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Dünya enerji devlerinin Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri sürerken, Türkiye ve KKTC, uluslararası sularda arama kurtarma tatbikatı düzenlemeye hazırlanıyor. Her yıl aynı tarihlerde düzenlenen “Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı” bu yıl 10-13 Haziran tarihlerinde Kıbrıs adasında gerçekleştirilecek.

KABİLİYETLER DENENECEK

Türkiye ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla yapılacak tatbikat, Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde, Gazimağusa açıklarında, KKTC toprakları ve karasuları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek. Tatbikatın kara safhası KKTC’nin 101 Evler bölgesinde yapılacak. Senaryo gereği; Türkiye-KKTC güzergâhında uçuş yapan bir yolcu uçağı düşecek. Bunun üzerine Türkiye ve KKTC’den bölgeye sevk edilen arama kurtarma uçakları ve helikopterleri ile karadan intikal ekipler, düşen uçaktaki yolcuları kurtaracak. Tatbikatın deniz safhasında da çok sayıda gemi, helikopter, uçak ve askeri unsurların iştirakiyle senaryo gereği Akdeniz’de bir ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin aranması ve kurtarılması gerçekleştirilecek. Tatbikatla, arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerinin geliştirilmesi, insani yardım ve iş birliği konularında Türkiye ve KKTC’nin imkân ve kabiliyetlerini denenmesi amaçlanıyor.

RUM BAKAN: DOĞALGAZDAN 9 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLİYORUZ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Doğu Akdeniz’de keşfedilen ilk gaz yataklarından Afrodit’in işletilmesinin süreceği 18 senelik dönemde (Güney) Kıbrıs’ın ihracattan 9 milyar dolar gelir elde edeceğini söyledi. Lakkotripis, merkezi Hollanda’daki Shell, ABD’den Noble Enerji ve İsrailli Delek şirketlerinden oluşan konsorsiyumla yeniden müzakere edilen anlaşmayla, yaklaşık 200 milyar metreküp doğalgaz rezervi olan Afrodit yatağının işletilme yolunun açıldığını söyledi.