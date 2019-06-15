Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umman Körfezi’nde seyreden “Front Altair” ve “Kokuka Courageous” adlı petrol tankerlerinin Umman Körfezi’nde saldırıya uğraması Tahran ile Washington arasındaki gerilimi iyice artırdı. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı “İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir devriye botu saldırıya uğrayan tanker gemilerinden birinden patlamamış mayınları topladı” iddiasında bulundu. Söz konusu olaya ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter hesabından paylaşıldı. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump da “Saldırıyı İran gerçekleştirdi” diyerek Tahran’ı suçladı. Fox News’e verdiği ve bir bölümü yayınlanan röportajda Trump’ın “Hürmüz Boğazı kapatılmayacak. Kapansa bile bu uzun sürmeyecek” dedi. Trump, İran’ı nasıl durduracağı yönünde gelen bir soruya ise “Göreceğiz” cevabını verdi.

Ancak saldırıya uğrayan gemilerinin mürettebatı, ABD’nin iddialarını çürüten ifadeler kullandı. Kokuka Courageous isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada “Mürettebat, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini belirtti” diye konuştu. Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etti. Katada, ABD’nin tankerlere mayınla saldırı düzenlendiğine ilişkin iddialarıyla ilgili de “Yanlış” ifadesini kullandı. Tankerin ilk darbeyi makine dairesinin yakınına aldığını ifade eden Katada, ardından gelen ikinci darbenin geminin sağ ön tarafında hasara yol açtığını bildirdi.

ABD GEMİ GÖNDERDİ

Öte yandan ABD Donanmasına ait bir muhrip, petrol tankeri saldırılarının ardından Umman Körfezi’ne doğru harekete geçti. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Washington’un Orta Doğu’da yeni bir ihtilafla ilgilenmediğine dikkat çekerek dolaşım özgürlüğü dâhil ABD’nin çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu duyurdu. CENTCOM, USS Mason muhribinin, petrol tankerlerine yapılan saldırıların ardından yardım sağlamak için Umman Körfezi’ne gittiğini söyledi.