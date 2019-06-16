Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Umman Körfezi’nde Japonya’ya yük taşıyan iki petrol tankerine yapılan saldırının ardından bölgede gerilim artıyor. ABD saldırıyı İran’ın gerçekleştirdiğine dair dünyayı ikna etmeye çalışıyor. Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas “Gelen haberler rahatsız edici. Değerlendirme yapmamız için bulgulara ihtiyaç var. Ancak bunlar, gerilimlerin artmasına sebep olabilecek olaylardır. Saldırılar genellikle açık ticaret yolları için her zaman bir tehdittir ve şu an içinde barış için de bir tehdittir’’ dedi. Maas, ABD’nin “Saldırıyı İran gerçekleştirdi” diyerek delil olarak sunduğu videonun ise yeterli olmadığını belirtti. Saldırıya uğrayan Kokuka Courageous isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada “Gemideki personel havada uçuşan cisimler gördü, saldırı mayınla yapılmadı” diyerek Washington yönetiminin açıklamasını yalanlamıştı.

İSRAİL’DEN ÇIT YOK

Saldırının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, saldırıların failleri olarak “B Takımı” olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’i işaret etmişti. İsrail’den şu ana kadar gemilere yapılan saldırılarla ilgili bir açıklama gelmedi ve Zarif de yalanlanmadı.

İNGİLİZ KOMEDİSİ

Öte yandan İngiliz Daily Mail gazetesi “İran ordusu tankerlerin yanında uçan ABD drone’nu düşürmek için karadan havaya füze attı. Füze hedefi ıskaladı ve suya düşerek patladı. Parçalar gemilere isabet etti” iddiasında bulundu.