Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı AS-12 Losharik’de çıkan yangında 14 denizcinin hayatını kaybetmesinin ardından gözler Moskova’dan yapılacak açıklamaya çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yangınına dair bilgilerin gizli kalacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olayla ilgili bütün bilgilere sahip olduğunu söyleyen Peskov “Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak. Devletin ve ulusal güvenliğin çıkarı açısından bazı bilgilerin saklanması yasa dışı şeylerin olduğu anlamına gelmez” diye konuştu. Peskov, denizaltıda nükleer reaktör bulunup bulunmadığı konusundaki soruya “Bu Rusya Savunma Bakanlığının konusu” cevabını verdi.

NÜKLEER SIZINTI OLMADI

“Loşarik” adıyla bilinen denizaltında yangından sonra “radyasyon sızıntısı yaşandı” iddiaları ortaya atıldı. Rusya Savunma Bakanlığı ise sızıntı iddialarını yalanladı, Norveç de bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlenmediğini duyurdu. 1 Temmuz’da yaşanan olayın bir gün sonra açılanmasının ardından Beyaz Saray, Washington ve Brüksel hattında üst üste acil toplantılar yapıldı. Washington ve Brüksel’den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

GİZLİ GÖREVLİ İDDİASI

2010 yılında hizmete giren ve Rusların en gelişmiş, en gizli tutulan denizaltısı olarak bilinen Losharik denizaltısı, yıllardır ABD’nin takibinde bulunuyordu. Denizaltı, 2012 yılında Rusya’nın Arktik’teki deniz tabanında hak iddia etmesi ve burada egemenlik hakkının olduğunun kanıtlanmasını hedefleyen araştırmada kullanılmıştı. O dönem denizin 2.500 metre altından örnek toplayan denizaltının 6 bin metreye kadar inebildiğini belirtilmiş; ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamamıştı. Uzmanlar, denizaltının muhtemel görevlerinden birinin okyanus tabanında bulunan iletişim hatlarının bozulması olabileceğini iddia etmişti. Rus basınına göre, resmî olarak Kuzey Filosu’na ait Loşarik, doğrudan Rusya Savunma Bakanlığının Derin Deniz Araştırma birimine bağlı.