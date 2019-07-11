Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın kuzeydoğusunda fırtına, dolu ve şiddetli yağış etkili oldu. Liman şehri Pescara’yı vuran dolu nedeniyle 18 kişi yaralandı. Sahilde güneşlenenler fırtınanın ortasında kaldı. Bir anda bastıran fırtına sahilde güneşlenenleri hazırlıksız yakaladı. İtalya’nın sahil kasabası Tortoreto’da bir anda bastıran fırtına nedeniyle sahilde güneşlenen ve denize girenler eşyalarını toplayarak hızla kıyıdan uzaklaşmaya çalıştı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SELE DÖNDÜ

Şiddetli yağışla birlikte ani sel ve su baskını yaşandı. Oluşan su birikintilerinde araçlar mahsur kaldı. Adriyatik kıyısındaki Pescara bölgesini vuran dolu ise yaralanmalara ve maddi hasara yol açtı. Dolu nedeniyle araçlar zarar görürken, ağaçlar devrildi. Pescara’da 18 kişi yaralandı.