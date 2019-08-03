Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyaletin Shopian bölgesinde bir köyü kordon altına alan paramilis güç ve polisle direnişçiler arasında çıkan çatışmada, bir Hint paramilis gücü hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı. Güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışma haberinin yayılması sonucu, bölgede Hindistan karşıtı protestolar düzenlendi. İngiltere’nin 1947’de Hindistan’dan çekilirken Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bırakması iki ülke arasında anlaşmazlıkla sonuçlandı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkı, Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. O tarihten sonra iki ülke 1947, 1965 ve 1999’da üç defa savaştı.