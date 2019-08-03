Eyaletin Shopian bölgesinde bir köyü kordon altına alan paramilis güç ve polisle direnişçiler arasında çıkan çatışmada, bir Hint paramilis gücü hayatını kaybetti, bir diğeri yaralandı. Güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışma haberinin yayılması sonucu, bölgede Hindistan karşıtı protestolar düzenlendi. İngiltere’nin 1947’de Hindistan’dan çekilirken Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bırakması iki ülke arasında anlaşmazlıkla sonuçlandı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkı, Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. O tarihten sonra iki ülke 1947, 1965 ve 1999’da üç defa savaştı.
Keşmir kaynıyor
03.08.2019 - 05:19 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 05:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın, geçen hafta Cammu Keşmir’e sevk ettiği 10 bin paramilis güce ilave olarak, 28 bin personel daha gönderme kararı bölgedeki tansiyonu yükseltti.
Etiketler : keşmir,hindistan pakistan,
641408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/641408.aspx
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