Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç’in Barum kentinde bulunan El Nur Camisi'nde gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 şahsında gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42’de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.