Norveç’in Barum kentinde bulunan El Nur Camisi'nde gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 şahsında gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42’de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.
Norveç'te camide silahlı saldırı
10.08.2019 - 19:28 | Son Güncelleme: 10.08.2019 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Norveç’te bir camide gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Norveç,story_,
643153 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/643153.aspx
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