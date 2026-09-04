Jensen Interceptor, tamamen yeni bir şasi ve 960 beygir güç üreten V8 motorla yeniden doğdu. Interceptor GTX adı verilen ilk versiyon yalnızca pistte kullanılabilecek ve yaklaşık 850 bin sterlinlik fiyatıyla son derece sınırlı bir müşteri kitlesine hitap edecek.

İngiliz otomobil tarihinin en tanınmış modellerinden Jensen Interceptor, üretiminin sona ermesinden yaklaşık 50 yıl sonra yeniden sahneye çıktı. Jensen International Automotive tarafından geliştirilen Interceptor GTX, klasik modelin modernleştirilmiş bir örneği değil; sıfırdan tasarlanan yeni bir otomobil.

Yeni model, 1966 ile 1976 yılları arasında üretilen Interceptor’ın uzun motor kaputu, dört farlı ön yüzü ve geniş arka camı gibi karakteristik özelliklerini koruyor. Ancak bu tanıdık görünümün altında eski Jensen’den kalan herhangi bir şasi ya da gövde parçası bulunmuyor.

Jensen Interceptor 50 yıl sonra geri döndü: 960 beygirlik canavarın fiyatı dudak uçuklatıyor

RESTOMOD DEĞİL, TAMAMEN YENİ BİR OTOMOBİL

Jensen International Automotive uzun süredir klasik Interceptor modellerini modern motor, süspansiyon ve frenlerle yenileyerek Interceptor R adı altında müşterilerine sunuyordu. Yeni GTX ise şirketin ilk tamamen orijinal otomobili olma özelliğini taşıyor.

Araç için özel olarak geliştirilen alüminyum şasi, İngiltere’de elle şekillendirilen alüminyum gövde panelleriyle kaplanıyor. Motorun ön aksın gerisine yerleştirilmesi ve şanzımanın arka tarafa taşınması sayesinde ağırlığın iki aks arasında dengeli dağıtılması amaçlanmış.

Jensen’ın açıkladığı verilere göre yaklaşık 1.660 kilogram ağırlığındaki otomobil, yüzde 49 ön ve yüzde 51 arka ağırlık dağılımına sahip.

Jensen Interceptor 50 yıl sonra geri döndü: 960 beygirlik canavarın fiyatı dudak uçuklatıyor

6.8 LİTRELİK V8 MOTOR 960 HP ÜRETİYOR

Interceptor GTX’in uzun motor kaputunun altında 6.8 litrelik V8 bulunuyor. General Motors’un LT motor ailesi temel alınarak geliştirilen ünite, ABD merkezli Late Model Engines tarafından kapsamlı biçimde yeniden hazırlanmış.

Motor 960 beygir güç üretiyor ve 7.000 devire kadar çıkabiliyor. Motorun teknik olarak 1.200 beygir üzerine ve yaklaşık 1.490 Nm torka dayanabilecek biçimde hazırlandığı belirtiliyor.

Jensen henüz 0-100 km/s hızlanma süresi veya azami hız gibi performans verilerini paylaşmadı. Arkadan itişli otomobilde bu gücü yola aktarmanın, kağıt üzerindeki hızlanma rakamından daha büyük bir mühendislik sorunu olacağı açık.

Jensen Interceptor 50 yıl sonra geri döndü: 960 beygirlik canavarın fiyatı dudak uçuklatıyor

MANUEL VİTES KOLU VAR ANCAK DEBRİYAJ PEDALI YOK

V8 motorun gücü, karbon fiber bir tahrik mili aracılığıyla arka tarafa monte edilmiş altı vitesli sıralı şanzımana iletilir.

Sürücü vitesleri direksiyon arkasındaki kulakçıklardan veya orta konsoldaki sıralı vites kolundan değiştirebiliyor. Geleneksel bir manuel şanzımandan farklı olarak debriyaj pedalına yalnızca kalkış ve durma sırasında ihtiyaç duyuluyor.

Aracın 960 beygirlik gücünün kontrol altında tutulabilmesi için ayarlanabilir çekiş kontrolü ve ABS de standart donanıma eklenmiş.

Jensen, gelecekteki yol versiyonlarının geleneksel bir otomatik şanzımana veya hatta altı vitesli manuel şanzımana sahip olacağını söylüyor.

Jensen Interceptor 50 yıl sonra geri döndü: 960 beygirlik canavarın fiyatı dudak uçuklatıyor

350 KİLOGRAM YERE BASMA KUVVETİ OLUŞTURUYOR

Interceptor’ın klasik fastback tasarımı GTX’te çok daha saldırgan bir aerodinamik paketle bir araya geliyor. Geniş ön ayırıcı, çamurlukların arkasındaki hava çıkışları, düz zemin, arka difüzör ve büyük sabit kanat, otomobilin pist kimliğini belirginleştiriyor.

Jensen’a göre karbon fiber aerodinamik parçalar yüksek hızda yaklaşık 350 kilogram yere basma kuvveti oluşturabiliyor. Büyük arka kanat, orijinal Interceptor’ın en ayırt edici özelliklerinden biri olan kavisli arka camın bir bölümünü kapatsa da klasik otomobilin genel silueti korunmuş.

Dört parçalı ön aydınlatmalar, ön çamurlukların arkasındaki hava kanalları ve arka sütunlardaki Jensen amblemleri de 1960’ların modeline doğrudan gönderme yapıyor.

Jensen Interceptor 50 yıl sonra geri döndü: 960 beygirlik canavarın fiyatı dudak uçuklatıyor

JENSEN INTERCEPTOR GTX FİYATI NE KADAR?

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Interceptor GTX’in fiyatı yaklaşık 850 bin sterlin (yaklaşık 48 milyon TL) seviyesinde olacak.

Üretim adedi konusunda ise şimdilik kesin bir rakam açıklanmadı. Alüminyum gövdenin elle üretilmesi ve her otomobilin müşteriye özel hazırlanacak olması, GTX’in son derece sınırlı sayıda üretileceğini gösteriyor. Yola çıkacak GT ve GTR versiyonlarının fiyatları ile teslimat takvimi de daha sonra duyurulacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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