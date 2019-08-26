Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang humması nedeniyle bin 251 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-26 Ağustos döneminde kaydedilen vaka sayısının 64 bin 765 olduğu, bu vakalardan 52'sinin ölümle sonuçlandığı ortaya kondu.

Hastalık nedeniyle 3 bin 81'i başkent Dakka'da olmak üzere ülke genelinde halen 5 bin 562 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler ise ölü sayısının 110'un üzerinde olduğunu ileri sürüyor.