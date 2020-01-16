Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas'ı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Libya'yla ilgili sorularını yanıtladı.

Yunanistan'ın Libya'da barış ve istikrara yönelik her türlü çabayı desteklediğini savunan Dendias, "Moskova'daki anlaşma başarısız oldu. Berlin'de daha fazlasının elde edileceğini umut ediyoruz. Bununla birlikte Yunanistan'ın neden bu sürecin parçası olmadığını anlayamıyoruz. Daha çok da yaptığı önemli çalışmalardan sonra Fas'ın Berlin'e neden davet edilmediğini anlayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Almanya, kendi çıkarları için ülkemizi konferansın dışında bırakamaz"

Öte yandan Yunanistan'ın Alman hükümetinin konferans için Berlin'e davet ettiği ülkeler arasında yer almaması Atina'da da tepkilere neden oldu.

Muhalefet partilerince yapılan açıklamalarda, Yunanistan'ın "egemenlik haklarıyla ilgili kritik bir süreçte yer almadığı" belirtilerek, bunda Atina hükümetinin sorumluluğu bulunduğu iddia edildi.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) Milletvekili Eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Berlin'deki konferansa davet edilmemesine tepki gösterdi.

Bakoyanni, Alman hükümetinin düzenlediği konferansın Yunanistan'ı doğrudan ilgilendirdiğine işaret ederek, "Avrupa'da lider rolü oynayan ve Avrupa teşebbüsünün gerçekleşmesi için mücadele eden Almanya, kendi çıkarları için ülkemizi böyle bir konferansın dışında bırakamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Alman hükümetinin, Berlin'de Libya Konferansı düzenleyeceğini açıklamasının ardından Yunanistan'ın da konferansa katılma talebinde bulunduğunu açıklamıştı.