Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasının ardından statta görev yapan yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Çoğu jandarma personeli olan görevlilere maç sırasında tavuklu pilav dağıtıldığı öğrenilirken, üründen numune alınarak inceleme başlatıldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ardından statta görev yapan çok sayıda güvenlik personeli rahatsızlandı. Çoğu jandarma personeli olan yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından bazı görevliler, rahatsızlanmaları üzerine çevredeki hastanelere gitti.

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Yapılan ilk müdahalelerin ardından güvenlik görevlilerinin bir kısmı taburcu edildi.

"TAVUKTAN ZEHİRLENMİŞ OLABİLİRLER"

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, görevlilerin gıda zehirlenmesi yaşadığının tahmin edildiğini belirtti.

Alanyaspor-Göztepe maçı sonrası 50 kişi hastanelik oldu

Statta görev yapan güvenlik güçlerine tavuklu pilav dağıtıldığını anlatan Çavuşoğlu, "Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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