Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Washington Post gazetesinin Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, İngiltere, Fransa ve Almanya’yı, İran’a yönelik BM müeyyidelerinin geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizmasının devreye sokulmasından günler önce tehdit etti. Trump yönetimi, İran’a karşı söz konusu mekanizmayı devreye sokmamaları hâlinde, Avrupa’dan ithal edilen otomobillere yüzde 25’lik gümrük tarifesi uygulayacağını bildirdi. Avrupalı üst düzey bir yetkili, Trump’ın tehdit mesajının Washington’daki büyükelçilikler yoluyla değil, doğrudan Londra, Paris ve Berlin’deki makamlara iletildiğini açıkladı. İngiltere, Fransa ve Almanyalı yetkililer, mekanizmayı işletme kararının alındığını ancak Trump’ın tehdidinden sonra olayın basına yansıması hâlinde “Washington’un yardakçısı” olarak görülmekten endişe duyulduğu için karardan vazgeçme noktasına gelindiğini belirtti.