Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, söz konusu kararın durdurulması için imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına ABD genelindeki Türkler katılırken, Kaliforniya eyaletinde yaşayan Türkler valiye mektup yazarak kararla ilgili taleplerini dile getirdi. 27 Aralık 2019’da yapılan duruşmada şartlı tahliyesine karar verilen Sasunyan’ın serbest kalmasıyla ilgili son kararı verme yetkisi Kaliforniya Valisine ait bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkonsolos Arıkan’ı hain bir saldırıyla katleden terörist Sasunyan’ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesi kınanmıştı.