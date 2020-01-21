Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, söz konusu kararın durdurulması için imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına ABD genelindeki Türkler katılırken, Kaliforniya eyaletinde yaşayan Türkler valiye mektup yazarak kararla ilgili taleplerini dile getirdi. 27 Aralık 2019’da yapılan duruşmada şartlı tahliyesine karar verilen Sasunyan’ın serbest kalmasıyla ilgili son kararı verme yetkisi Kaliforniya Valisine ait bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkonsolos Arıkan’ı hain bir saldırıyla katleden terörist Sasunyan’ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesi kınanmıştı.
“Ermeni katil Sasunyan’ı bırakma” kampanyası
21.01.2020 - 05:15 | Son Güncelleme: 21.01.2020 - 05:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de yaşayan Türkler, 1982 yılında Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan’ı katleden terörist Hampig Sasunyan’ın şartlı tahliyesi konusunda son kararı verecek olan Kaliforniya Valisi Gevin Newsom’a kararı durdurma çağrısı yaptı.
Etiketler : Hampig Sasunyan,kemal arıkan,
676363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/676363.aspx
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