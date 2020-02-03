Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), bu istilayı “Son 25 senenin en kötüsü” olarak tanımlıyor. FOA, çekirgelerin özellikle Etiyopya, Somali ve Kenya’da önemli mera alanlarını kullanılamaz hâle getirdiğini aktarıyor. Ayrıca önümüzdeki beş aylık süre zarfında mevsimler yağışların başlamasıyla istilanın kat kat artacağına dikkat çekiyor. Örgüt, çekirgelerin bu kadar artmasındaki sebebin ise küresel ısınma olduğunu belirtiyor. İHA