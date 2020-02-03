Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), bu istilayı “Son 25 senenin en kötüsü” olarak tanımlıyor. FOA, çekirgelerin özellikle Etiyopya, Somali ve Kenya’da önemli mera alanlarını kullanılamaz hâle getirdiğini aktarıyor. Ayrıca önümüzdeki beş aylık süre zarfında mevsimler yağışların başlamasıyla istilanın kat kat artacağına dikkat çekiyor. Örgüt, çekirgelerin bu kadar artmasındaki sebebin ise küresel ısınma olduğunu belirtiyor. İHA
Çekirgeler Afrika’yı istila etti
03.02.2020 - 06:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çöl çekirgeleri (Schistocerca gregaria) Doğu Afrika’da hızla yayılıyor. Türünün en tehlikelisi olan çekirgeler, tarım alanlarını tahrip ederek milyonlarca insanın hayatıyla oynuyor.
Etiketler : çekirge,afrika,
679031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/679031.aspx
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