Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın olması itibariyle ülkenin güçlü simalarından olan ancak Kaşıkçı cinayetinin gerçekleştiği 2 Ekim 2018’den sonra görevden alınarak ortadan kaybolan Kahtani, Başsavcılığın beraatını duyurmasının ardından yeniden öne çıkarılmaya çalışılıyor. Ülkenin Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a yakın Turki Al eş-Şeyh de Kahtani’nin “beraatini kutlamak amacıyla seslendirilen bir videoyu” resmi Twitter hesabından “en güzel kaside” başlığıyla paylaştı. Kendini aklamaya çalışan Kahtani tarafından yazıldığı tahmin edilen sözlerin seslendirildiği videoda Suudi yargısı övülürken, Katar çeşitli basın organlarıyla Suudi Arabistan’a saldırmakla suçlanıyor. “Düşmanlardan gelen eleştirilerin Kahtani ve Suudi Arabistan için onur olduğu” savunulan videoda, ayrıca birtakım asılsız ifadelerle Türk tarihine yönelik eleştiriler de seslendiriyor. Kahtani’nin beraatını kutlayan söz konusu videonun yetkililer tarafından paylaşılmasını, uluslararası basın tarafından “Kahtani yeniden göreve getirilecek” şeklinde yorumladı.