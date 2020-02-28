Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını tehdit oluşturmaya devam ediyor. Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 60 kişide korona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti. Bakanlık, “Şu anda Almanya’da neredeyse 60 vaka var ama söylemeye devam ettiğimiz gibi çok dinamik bir durum” ifadelerini kullandı.
Almanya Sağlık Bakanlığından korona virüsü açıklaması: “Vaka sayısı 60”
28.02.2020 - 14:47 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede korona virüsü tespit edilmiş 60 vakanın bulunduğunu açıkladı.
Etiketler : Almanya,
684636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684636.aspx
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