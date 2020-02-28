Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını tehdit oluşturmaya devam ediyor. Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 60 kişide korona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti. Bakanlık, “Şu anda Almanya’da neredeyse 60 vaka var ama söylemeye devam ettiğimiz gibi çok dinamik bir durum” ifadelerini kullandı.