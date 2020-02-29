Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib şehrinde 33 askerimizin Rus güdümündeki Esad güçleri tarafından şehit edilmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Türkiye, saldırıdan Rusya’yı sorumlu tuttu. Moskova’dan ise “Rus uçakları, Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri, Suriye jetlerince vuruldu” açıklaması geldi. Ancak, bu sözler inandırıcı bulunmadı.

DALGA GEÇER GİBİ

Hava sahasını kapatarak Türkiye’nin Esad rejimine operasyon yapmasına mâni olan ve dolaylı yoldan Mehmetçiğin vurulmasına katkı veren Moskova yönetimi, bir de Türkiye’ye başsağlığı dileğinde bulundu. Rusya, fırsattan istifade güdümlü füze yüklü iki fırkateynini Akdeniz’e gönderdi. Gemiler, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.

KURDA KUZU TESLİM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin gün içinde birkaç defa İdlib’de Mehmetçiği bulunduğu yer hakkında Suriye’de Tarafları Uzlaştırma Merkezi’ne bilgi verdiğini aktardı. Türk birliklerinin önceden Rus tarafına bildirilen koordinatların dışında bulunduğunu ileri süren Lavrov öte yandan “Koordinatlar, tabii olarak Türk askerlerinin tam güvenliğini sağlamak için teröristlerin saldırılarına karşılık veren Suriye ordusuna iletiliyor” diye konuştu.

AMBULANSLAR BİLE…

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ise birliklerin bulunduğu yerlerin önceden Rusya’nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırının gerçekleştirildiğini duyurdu. Akar “İlk atışı müteakip bir defa daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etti. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vuruldu. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını belirtmek isterim” diye konuştu.

BİLMİYORMUŞ!

Rusya’dan Türk askerlerinin bulunduğu yerin koordinatını alan Esad rejimi, uçaklarla bombardıman yaptı. Kuzeydeki birlikler Mehmetçiğe yardıma koştu. Rejim askerleri, bu sefer yardım için intikal eden askerleri bombaladı. “Türk birliğinin nerede olduğunu bilmiyorduk” açıklamasında bulunan Rus güçlerinin, Mehmetçiği havadan görüntülediği, bu noktaların daha sonra Rejim topçuları tarafından hedef alındığı ortaya çıktı. Rus basınına servis edilen söz konusu kayıtlar Rus yalanını gözler önüne serdi.

YİNE GÖRÜŞME

Türkiye ve Rusya, İdlib meselesi yüzünden karşı karşıya gelirken, bir taraftan da görüşmelere devam ediyor. 33 askerin cenazesinin memleketlerine uğurlandığı saatlerde Rus heyeti Ankara’da Türk muhataplarıyla bir araya geldi. Görüşmede, Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı. Rus heyet daha sonra Türkiye’den ayrıldı. Tarafların önceki gün buluştuğu saatlerde, Mehmetçik İdlib’de hedef alındı.

KİM NE İSTİYOR?

Türkiye; Rejim güçlerinin Soçi mutabakatı çerçevesinde belirlenen sınırları çekilmesini, silahtan arın- dırılmış bölgede Esad saldırılarının durdurulmasını ve mültecilerin evlerini dönmesini istiyor. Rusya ise ‘terörist’ diye nitelendirdiği muhalefetin silahlarının alınmasını ve bölgedeki iki otoyolun güvenliğinin rejime verilmesini istiyor. Türkiye’yi muhalefeti bölgeden çekmemekle suçlayan Rusya, kendisi de Soçi mutabakatına uymayarak Türkiye’nin gözlem noktalarına saldırtıyor.