Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
09.04.2020 - 21:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 21:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı.
Kaynak: AA
Etiketler : İngiltere Başbakanı Boris Johnson,koronavirüs,
695267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695267.aspx
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