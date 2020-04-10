Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ursu, Türkiye’deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi. Ursu, “Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir.” ifadelerini kullandı.
DSÖ Türkiye Temsilcisi: 'Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede örnek ülke'
10.04.2020 - 01:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 01:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti.
Etiketler : dünya sağlık örgütü,koronavirüs,
695293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/695293.aspx
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