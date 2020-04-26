Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 346 artışla 4 bin 16'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 514 artarak 58 bin 509'a yükseldi. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.