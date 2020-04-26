Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 346 artışla 4 bin 16'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 514 artarak 58 bin 509'a yükseldi. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Brezilya'da kabus büyüyor! Son 24 saatte 346 ölü
26.04.2020 - 01:59 | Son Güncelleme: 26.04.2020 - 02:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : brezilya,brezilya koronavirüs,koronavirüs,
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