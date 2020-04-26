Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükûmetine (UMH) bağlı askerler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e peş peşe darbe vurmaya devam ediyor. Hükûmet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki sekiz yerleşim yerinden Hafter mi-lislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti. UMH güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

ELEKTRİĞİ, SUYU KESTİ

Cephede kaybetmeye başlayan Hafter milisleri, çareyi sivillere saldırmakta buldu. Başkentin dış mahallelerine roketli saldırılarda bulunan milisler, ayrıca hastaneleri de hedef aldı. İlaç depolarını da bombalayan milisler, ülkenin güneybatısında su kuyularının bulunduğu Eş-Şuveyrif bölgesine baskın düzenledi ve başkent Trablus'un suyu kesildi. Bununla kalmayan milisler, elektrik santrallerini besleyen doğalgaz vanalarını da kapattı. Ramazanın ilk günü yapılan saldırıda ise 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

SERRAC İRİNİ'Yİ KABUL ETMEDİ

Libya meşru hükûmetine bağlı askerlerin sahada zafer kazanmaya başlaması üzerine Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), nisan ayı başında duyurulan İrini operasyonunun uygulanacağını açıkladı. Libya'ya silah ambargosunun denetlenmesini öngören operasyona UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac karşı çıktı. Serrac, söz konusu operasyonun sadece kendi kontrolündeki bölgede uygulanabileceğini belirterek "Libya'nın

doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e silah ve mühimmat ulaşan sınırları ve hava sahasının kontrolünü sağlamayı ihmal ediyor. Libya'nın doğu sınırları ve hava yolu üzerinden Hafter'e destek amacıyla silah ve teçhizat akışı sağlandığına dair raporlar var" dedi. UMH hükûmetinin yanında olduğunu açıklayan ancak darbeci Hafter ile her fırsatta görüşen ve meşru hükûmete destek vermeyen AB ise yeniden "ateşkes" çağrısı yaptı. Almanya, Fransa, İtalya ve Avrupa Birliği, dün yeni bir açıklama yaparak, barış görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini savundu.

SİLAHLAR RUSYA'DAN

Hafter güçlerinin ilerleyememesi üzerine darbeci milislere destek veren Rus güvenlik şirketi Wagner de harekete geçti. "Putin'in paralı askerleri" olarak bilinen Wagner mensupları, Trablus'un güneyindeki UMH askerlerine karşı kimyasal sinir gazı kullandı. Ayrıca Rusya, darbecilere silah göndermeye de devam ediyor. İçinde zırhlı araç taşıyan Rus yük gemisi, Libya’da Hafter kontrolündeki Bingazi limanına ulaştı.