ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrası yaşananları değerlendiren Kaliforniya Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör William Robinson "Faşizmin uçurumuna hiç bu kadar yakın olmadık. İç savaşa gitmekten korkuyorum” dedi. Covid-19 krizinin ABD’de milyonlarca kişiyi politik kayıtsızlıktan uyandırdığını iddia eden Profesör Robinson “İşçiler arasında radikalleşme var. Yeni bir dayanışma duygusu yaşanıyor. Âdeta savaşın hatları çiziliyor. Toplumsal huzursuzluk belirginleşiyor” dedi.