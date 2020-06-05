ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrası yaşananları değerlendiren Kaliforniya Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör William Robinson "Faşizmin uçurumuna hiç bu kadar yakın olmadık. İç savaşa gitmekten korkuyorum” dedi. Covid-19 krizinin ABD’de milyonlarca kişiyi politik kayıtsızlıktan uyandırdığını iddia eden Profesör Robinson “İşçiler arasında radikalleşme var. Yeni bir dayanışma duygusu yaşanıyor. Âdeta savaşın hatları çiziliyor. Toplumsal huzursuzluk belirginleşiyor” dedi.
ABD'li profesör: Korkarım iç savaşa gidiyoruz
05.06.2020 - 04:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 05:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kaliforniya Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör William Robinson ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrası yaşananları değerlendirdi.
Etiketler : abd,george floyd,
708991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/708991.aspx
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