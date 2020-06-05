Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrası yaşananları değerlendiren Kaliforniya Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör William Robinson "Faşizmin uçurumuna hiç bu kadar yakın olmadık. İç savaşa gitmekten korkuyorum” dedi. Covid-19 krizinin ABD’de milyonlarca kişiyi politik kayıtsızlıktan uyandırdığını iddia eden Profesör Robinson “İşçiler arasında radikalleşme var. Yeni bir dayanışma duygusu yaşanıyor. Âdeta savaşın hatları çiziliyor. Toplumsal huzursuzluk belirginleşiyor” dedi.