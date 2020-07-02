Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde bulunan bir madende toprak kayması meydana geldi. Myanmar İtfaiyesi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, Hpakant bölgesinde yeşim taşı çıkarılan madende meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçtiği bildirildi. Myamar Bilgi Bakanlığı yetkilisi Tar Lin Maung yaptığı açıklamada, "100'den fazla kişinin cansız bedenine ulaştık. Diğer cesetler çamura saplanmış durumda. Sayı artacak" dedi. Bölgede kurtarma çalışmaların devam ettiği ifade edildi.



Kazaya tanık olan 38 yaşındaki madenci Maung Khaing, heyelan sırasında insanların "Koş, koş" şeklinde bağırmaya başladığını belirtti. Khaing, "Bir dakika içinde herkes kayboldu. Kendimi boşlukta hissediyorum. Hala tüylerim diken diken. Çamurda yardım için bağıran insanlar vardı. Ama kimse onlara yardım edemedi" dedi.



Öte yandan yeşim taşı çıkarılan Hpakant bölgesinde sık sık toprak kayması meydana geldiği ifade edildi.