Kurhade, sosyal medyada gümüş maske takan bir kişinin videosunu gördükten sonra altın maske yaptırmaya karar verdiğini ifade etti. İş adamı 55 gram ağırlığındaki maskenin virüse karşı koruyuculuğu konusunda emin olmadığını ancak temizlik ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti. Hindistan’da, virüsten 19 bin 300 kişi öldü.
Böyle olur zenginin virüsten korunması
06.07.2020 - 05:51 | Son Güncelleme: 06.07.2020 - 05:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistanlı iş adamı Shankar Kurhade, salgın tehlikesine karşı 4 bin dolar değerinde altın maske yaptırdı.
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715971 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/715971.aspx
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