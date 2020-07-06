Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurhade, sosyal medyada gümüş maske takan bir kişinin videosunu gördükten sonra altın maske yaptırmaya karar verdiğini ifade etti. İş adamı 55 gram ağırlığındaki maskenin virüse karşı koruyuculuğu konusunda emin olmadığını ancak temizlik ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini belirtti. Hindistan’da, virüsten 19 bin 300 kişi öldü.