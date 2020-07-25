Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayasofya'da zincirler kırıldı ve ilk cuma namazı öncesi bütün dünyada ses getirdi. Dünya medyası Ayasofya kararının açıklandığı gün kararı eleştiren çok sayıda yayın yapmıştı. Başta Yunanistan, Rusya ve ABD olmak üzere birçok ülkede Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı eleştirilmiş, günlerce Türkiye aleyhine yayınlar yapılmıştı. Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi’nde 86 sene sonra kılınan namaza yabancı basın kuruluşları yine büyük ilgi gösterdi. Sultanahmet Meydanı’nda çok sayıda yabancı medya mensubu, tarihî ana şahitlik ederken AP, Reuters gibi ajanslar, gelişmeleri okurlarına naklen yayınlarla duyurdu. Bununla birlikte bazı yabancı yazılı basın, çarpıcı manşetler attı.

“ÇİFTE TOKAT”

Manşetler arasında en dikkat çekici olanı Almanya’dan geldi. Ülkenin önemli basın kuruluşlarından Tagesspiegel, Türkiye'nin Batı’ya karşı zaferini çarpıcı bir başlık ile okuyucularına servis etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’daki fotoğrafı ile sosyal medyadan servis edilen haberde “Ayasofya'da ilk cuma namazı: Türk hükûmetinin basını Batı’ya karşı ‘çifte tokadı’ kutluyor” ifadelerine yer verildi. Gazetenin tokat olarak nitelendirdiği ikinci konunun ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri olduğu belirtildi.

ERDOĞAN’IN GENÇLİK HAYALİ

Alman Deutsche Welle (DW) ise “Ayasofya için yeni dönem” başlığını kullandığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “gençlik hayalinin” gerçek olduğuna dikkat çekti.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Ayasofya’da namaz kılınmasına saatler kala Yunanistan’da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken matem çanları çaldı. Bununla birlikte Yunan televizyonları Ayasofya’daki Kur’ân tilavetini canlı olarak yayınladı. Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos “Bugün bütün Hristiyan âlemi için bir yas günü” ifadesini kullandı. Yunanistan'da akşam özel bir ayin düzenlendi ve Akathist ilahisi söylendi. Yunan geleneğine göre aynı ilahi, İstanbul’un fethinden önce de okunmuştu. Bazı radikal gruplar da başkent Atina ve Selânik’te gösteriler düzenlendi.

TRUMP’A ŞİKÂYET ETTİ

Fener Rum Patrikhanesi Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Bakırköy doğumlu Türkiye vatandaşı Elpidophoros Lambriniadis’in ABD yönetiminin dinî meselelerle özel olarak ilgilenen yetkilisi Pence ile planlanan görüşmesine, Trump’ın da kısa süreliğine katıldığı öğrenildi. Elpidophoros, Trump ile Pence’e ‘Fener Rum Patrikhanesi ve Yunan Ortodoks cemaatinin Ayasofya’ya el konularak camiye dönüştürülmesiyle ilgili endişelerini’ anlattı. Görüşmenin ardından Pence de şu Tweet’i attı: Başpiskopos Elpidophoros’a da söylediğim gibi Ayasofya’nın her inançtan her kişi için ilham ve tevekkül kaynağı olarak erişilebilir kalması çağrısının arkasında Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte kararlılıkla duruyoruz.

FİLİSTİN’DEN TEBRİK

Öte yandan Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa’dan Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasını tebrik etti.

BÜTÜN DİNLER İÇİN AÇIK OLACAK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ayasofya paylaşımına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç cevap verdi. Pence’in Amerikan Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ile yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından “Ayasofya’nın bütün inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması” mesajına verdiği cevapta Ayasofya-i Kebir Camii’nin bütün dinlere açık olacağını ve içerisindeki mozaiklerin korunacağını belirtti.