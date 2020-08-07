Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Sivil savunma yetkilileri, patlamada bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını duyurdu. Yetkililer patlama sonucu evin tamamen yıkıldığını aktarırken, patlamanın nedenine dair henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.