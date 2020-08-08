Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Beyrut Limanı'na yapılan saldırı sonrası ziyaret ettiği Lübnan'ı karıştırdı. Fransız BFMTV kanalına açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, Lübnan halkının içerisinde bir öfkenin bulunduğunu söyledi. Macron "Lübnan'da Cumhurbaşkanı’nın değişmesinden mi yanasınız?" sorusuna "Özgür, egemen ve gururlu bir Lübnan'a saygı duyuyorum. Bu öfke gençlerdeki enerjiyi ve halktaki gücü gösteriyor. Son aylarda çok şey kötüye gitti. Gelecek 3 hafta Lübnan'ın geleceği için belirleyici olacak" şeklinde cevap verdi.

"TÜRKLER GELİRDİ"

Lübnan halkının yanında bulunmanın Fransa'nın sorumluluğu olduğunu ifade eden Macron, Lübnanlı yöneticilere emir vermediğini savundu. Macron, ülkesinin Lübnan’ın iç işlerine karıştığına yönelik eleştirileri reddederek "Kardeşlik ve yardım söz konusu. Yanılmayın. Çok taraflılığa ve Lübnan halkının çıkarlarına inanan Fransa rolünü oynamazsa, Lübnan’ın iç işlerine karışan İranlılar, Türkler, Suudlar ve bölgedeki diğer güçler olacak. Bu ülkelerden bazıları bunu Lübnan halkının aleyhine kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları için yapacak" dedi.

FRANSIZ MANDASI İÇİN KAMPANYA

Macron Lübnan'ın iç işlerine karışmadığını iddia etse de, ülkede Fransız sevdalıları kampanya başlattı. Lübnan vatandaşları, Fransa’nın 10 yıl boyunca Lübnan'ı yönetmesi için imza kampanyası başlattı. Yaklaşık 58 binden fazla kişi kampanyaya imza koydu. Bazı Lübnanlılar ise böyle bir adımın doğru olmayacağını vurgulayıp imza kampanyasına destek vermedi.

1 EYLÜL'DE GELECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 1 Eylül tarihinde tekrar Lübnan'a geleceğini söyledi. 1 Eylül 1920, Osmanlıdan sonra Orta Doğu'da kurulan ilk cumhuriyet olan Lübnan'ın devlet olmasının yıl dönümü.