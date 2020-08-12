Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

II. Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima, 9 Ağustos'ta Nagazaki şehirlerine atom bombası atmasının üzerinden 75 sene geçti. İki saldırıda yaklaşık 220.000 kişi öldü. Bir şekilde hayatta kalabilenlere ise Japonya'da "Hibakuşa" adı verildi. O zamanlar 400.000 kişi olan Hibakuşlardan şu anda 136.000 kişi kaldı. Japonya Atom Bombası ve Hidrojen Bombası Mağdurları Federasyonu (NIHON HIDANKYO) Genel Sekreter Yardımcısı Miçiko Kodama da onlardan biri. Hiroşima’ya bomba atıldığında yedi yaşında olan Miçiko “Gözümün önünde insanların vücutları kömüre döndü, kemikleri bile yok oldu. Üzerimize radyasyon dolu siyah yağmur yağdı. Yaralarda kurtlar kaynıyordu. Kuzenim kollarımda can verdi. Bebekler doğduktan sonra ölüyordu ya da sakat kalıyordu. Hâlâ korkuyla yaşıyorum. O anlar vücudumun en ücra köşesindeki hücrelere kadar nüfuz ettiği için unutamıyorum. Dünyada ilk ve son defa atom bombasına maruz kalmış insanlarız. Nükleer silahlar ve atom bombaları ortadan kaldırılsın” dedi.