Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzlerce ton petrol okyanusa sızdı.

Mauritiuslular, tarihlerinin en büyük çevre felaketi ile mücadele etmek için seferber oldu.

Hint okyanusunda bulunan ada ülkesi Mauritius'ta, Japon yük gemisinden sızan en az bin ton petrol, deniz canlılarını tehdit ediyor.

Ada halkı, petrolü temizleyebilmek için insan saçı ve yapraklardan yüzen setler yaptı.

Halk, saçlarını gönüllü olarak keserek, setlerin yapabilmesi için bağışladı.

Saç için başlatılan kampanyaya yüzlerce kişinin katıldığı belirtildi. Saçların petrolü tutarak yayılmasını engellediği aktarıldı.

Geçen hafta MV Wakashio adlı japon yük gemisi bir mercan resifinin üstünden geçerken karaya oturmuştu. Ardından gemiden sızan petrol adanın turkuaz denizini siyaha boyamıştı.

Şu ana kadar en az bin ton yakıt sızarken, 500 ton yakıt kurtarıldı. Geminin deposunda ise halen 2 bin 500 ton yakıt bulunuyor.

Yetkililer, çatlaklar oluşmaya başlayan geminin ikiye bölünebileceği uyarısında bulundu.

Japonya ise kriz ile mücadelede yardımcı olmak için Mauritius'a uzaman bir ekip göndereceğini açıkladı.

Ülkede acil durum ilan edilirken, çevreciler olayın büyük ekolojik krize yol açabileceği ve bazı türlerin yok olabileceği uyarısı yapıyor.