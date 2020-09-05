Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinli grupların genel sekreterleri, İsrail'e karşı çok yönlü direnişi etkinleştirme konusunda anlaştı. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı düzenlenen toplantıya Hamas ve İslami Cihad'ın yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki 12 grubun liderleri katıldı. Toplantının ardından yayımlanan kapanış bildirisinde tarafların, İsrail'e karşı direniş ve Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

ABBAS: İHLAKI KABUL EDEN HAİNDİR

Toplantıya çevrim içi katılarak konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, kimsenin Filistinliler adına konuşmaya hakkı olmadığını söyledi. Ulusal kararlarda sadece Filistinlilerin söz hakkı olduğunu vurgulayan Abbas, İsrail ile müzakerelerde ABD'yi tek ara bulucu olarak kabul etmediklerini söyledi. ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planının ortaya konulduğu bir müzakere masasına oturmayacağını belirterek "İlhakı kabul eden vatan hainidir" dedi.

KUSHNER'E TEPKİ

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner "Filistin halkı kendisini daha iyi bir hayat sunacak bir liderliğe ihtiyacı olduğu" açıklamasında bulundu. FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam es-Salihi "Kushner'in söylemlerinin, Filistin halkının haklarını tasfiye etme ve ABD-İsrail planının uygulanmasını tamamlama girişimi" olduğunu söyledi. Salihi, Filistin yönetiminin sözde Yüzyılın Anlaşması planını kabul etmesi hâlinde, Filistin halkının liderliğini hak etmeyeceğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN DESTEK MESAJI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Filistin'deki siyasi parti ve oluşumlar arasında gerçekleştirilen konferanstan Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu açıkladı. Açıklamada "Son dönemde Filistin Davasını tasfiye etmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu baltalamaya yönelik teşebbüslerin hız kazanması muvacehesinde, söz konusu uzlaşı sürecinin önem ve önceliği daha da artmış bulunmaktadır" açıklaması yapıldı.