Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Avrupa ülkelerinin uygulamaya koyduğu tedbirlerden bazıları:

∂ İNGİLTERE'de günlük ortalama yeni vaka sayısı son bir haftada üç kat arttı. Ekim ayında sayının günlük 50 bin vaka olarak görülebileceği uyarısında bulunuldu. Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde sınırlamalar uygulamaya koyuldu. Eğlence mekânları saat 22.00’den sonra kapanacak. Ülkede altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklandı. Kurallara uymayanlara ilk etapta 1.000 sterlin sonrasında ise 10 bin sterline kadar para cezası verilecek.

∂ FRANSA’DA 19 Eylül'de 13 bin 498 yeni vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Sayının artmasının sebebi, 'Fransızların tedbirlere uymaması' olarak gösterildi. Ülkede altı veya ondan fazla kişinin bir araya gelmesi ve aktiviteler yasaklandı. 89 okul kapatıldı.

∂ ALMANYA’DA bütün merkezî yerlerde ateş ölçme sistemleri kurulacak, hızlı antikor testleri yapılacak. Huzurevleri gibi hassas alanlarda önleyici seri testler yapılacak. Bavyera'da 8 bin 800'den fazla öğrenci ve 771 öğretmen karantinaya alındı. Kuzey Ren Vestfalya'da ise 7 bin civarında öğrenci ve 580 öğretmen karantina altında... Eyalette dört okul tamamen, 106 okul ise kısmen kapandı.

∂ İSPANYA, yeni bir olağanüstü hâl ilanını önlemek için bölgesel tedbirler alıyor. Madrid'de serbest dolaşıma sınırlama getirilen belediye sayısı 77'ye çıktı. Mahallelerde kontrol noktaları oluşturuldu. Park ve bahçelerin kapatılması, restoran ve barlardaki doluluk oranının yüzde 50'ye indirilmesi ve alışveriş merkezleri dâhil bütün dükkân ve işletmelerin en geç saat 22.00'de kapanması gibi tedbirler alındı. İspanya genelinde 115 okul kapatıldı.

∂ İTALYA’da ağustos ayında özellikle gençler ve tatilcilerin etkisiyle günlük yeni vaka sayıları yükselmeye başladı. Özellikle gençlerin gittiği bar ve benzeri mekanlar kapatıldı. Ülkeye gelenlere test mecburiyeti getirildi.

∂ BELÇİKA’DA yaz mevsiminin girmesiyle düşen sayılar, yazın bitişiyle artışa geçti. Ülkedeki Covid-19 vaka sayılarının günlük ortalaması 1.197'ye kadar yükseldi.