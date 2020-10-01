Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Deniz Piyadelerine bağlı ve Japonya'daki Iwakuni üssünde görevli dikey iniş kalkış yapabilen F-35B, California'dan havalanan KC-130 uçağından yakıt aldıktan sonra ayrılma sırasında kanatları tanker uçağına çarptı.

Deniz Piyadeleri Komutanlığının açıklamasına göre, F-35 uçağı kısa bir süre sonra düşüp infilak ederken uçağın pilotu güvenli bir şekilde koltuk fırlatma yöntemi ile atladı.

Çarpışmadan sonra iniş takımları açılmayan tanker uçağı, acil olarak gövdesinin üzerinde Thermal Havalimanının yakınlarına indi.

Komutanlık, kazanın incelemeye alındığını belirtti.

Mayıs ayında da ABD'ye ait bir F-35A uçağı düşmüştü.

Şu anda kadar ABD'nin 3, Japonya'nın da 1 olmak üzere toplam 4 F-35 uçağı düştü.